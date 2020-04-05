Официальный курс гривны установлен на уровне 27,59 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. На 5 апреля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,59 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.596200 грн за доллар;
30.081200 грн за евро;
0.350880 грн за российский рубль;
34.324200 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 4 апреля курс всех валют не изменился.