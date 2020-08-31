Официальный курс гривны установлен на уровне 27,47 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. На 31 августа 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,47 грн/долл., Передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.475900 грн за доллар;
32.733400 грн за евро;
0.369270 грн за российский рубль;
36.584200 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 30 августа курс всех указанных валют вырос.