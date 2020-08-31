Официальный курс гривны установлен на уровне 27,47 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

27.475900 грн за доллар;

32.733400 грн за евро;

0.369270 грн за российский рубль;

36.584200 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 30 августа курс всех указанных валют вырос.