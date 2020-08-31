Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,47 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. На 31 серпня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,47 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.475900 грн за долар;
32.733400 грн за євро;
0.369270 грн за російський рубль;
36.584200 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 30 серпня курс усіх зазначених валют зріс.