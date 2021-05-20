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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Официальный курс гривны установлен на уровне 27,42 грн/доллар

Киев • УНН

 • 16088 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. По состоянию на 20 мая 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,42 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Официальный курс гривны установлен на уровне 27,42 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

27.416600 грн за доллар;

33.488000 грн за евро;

0.371930 грн за российский рубль;

38.831500 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 19 мая курс всех валют упал.

Украинские Национальные Новости

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