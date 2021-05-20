Официальный курс гривны установлен на уровне 27,42 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. По состоянию на 20 мая 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,42 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.416600 грн за доллар;
33.488000 грн за евро;
0.371930 грн за российский рубль;
38.831500 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 19 мая курс всех валют упал.