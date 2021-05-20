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"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,42 грн/долар

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Станом на 20 травня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,42 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,42 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.416600 грн за долар;

33.488000 грн за євро;

0.371930 грн за російський рубль;

38.831500 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 19 травня курс всіх валют впав.

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