Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,42 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Станом на 20 травня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,42 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.416600 грн за долар;
33.488000 грн за євро;
0.371930 грн за російський рубль;
38.831500 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 19 травня курс всіх валют впав.