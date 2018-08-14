Официальный курс гривны установлен на уровне 27,34 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,34 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 14 августа установлены на таком уровне:
27.344448 грн за доллар;
31.180874 грн за евро;
0.400810 грн за российский рубль;
34.905266 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 13 августа курс доллара — продолжил рост, также вырос курс фунта стерлингов, курс других валют — понизился.