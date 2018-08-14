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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 14886 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,34 грн/долар

Київ • УНН

 • 10153 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,34 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,34 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 14 серпня встановлені на такому рівні:

27.344448 грн за долар;

31.180874 грн за євро;

0.400810 грн за російський рубль;

34.905266 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 13 серпня курс долара — продовжив зростання, також зріс курс фунту стерлінгів, курс інших валют — понизився.

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