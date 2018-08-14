Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,34 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,34 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 14 серпня встановлені на такому рівні:
27.344448 грн за долар;
31.180874 грн за євро;
0.400810 грн за російський рубль;
34.905266 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 13 серпня курс долара — продовжив зростання, також зріс курс фунту стерлінгів, курс інших валют — понизився.