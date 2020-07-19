Официальный курс гривны установлен на уровне 27,27 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. На 19 июля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,27 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.273800 грн за доллар;
31.129000 грн за евро;
0.383640 грн за российский рубль;
34.269500 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 18 июля курс всех валют — остался неизменным.