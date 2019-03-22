Официальный курс гривны установлен на уровне 27,26 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. На 22 марта 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 27,26 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 22 марта установлены на таком уровне:
27.256311 грн за доллар;
31.036761 грн за евро;
0.427600 грн за российский рубль;
35.818536 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 21 марта курс всех валют вырос.