Официальный курс гривны установлен на уровне 27,15 грн / долл.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 6 апреля, установленные на таком уровне:

27,157009 грн за доллар;

28,998255 грн за евро;

0,485870 грн за российский рубль;

33,912121 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 5 апреля, с курсом валют сложилась следующая ситуация: доллар незначительно поднялся в цене; цена на евро несколько повысилась; цена на российский рубль незначительно увеличилась; цена на фунт стерлингов также возросла.

Как сообщал УНН, на 5 апреля официальный курс гривны был установлен на уровне 27,11 грн / долл .