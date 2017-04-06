Официальный курс гривны установлен на уровне 27,15 грн / долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,15 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег .
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 6 апреля, установленные на таком уровне:
27,157009 грн за доллар;
28,998255 грн за евро;
0,485870 грн за российский рубль;
33,912121 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 5 апреля, с курсом валют сложилась следующая ситуация: доллар незначительно поднялся в цене; цена на евро несколько повысилась; цена на российский рубль незначительно увеличилась; цена на фунт стерлингов также возросла.
Как сообщал УНН, на 5 апреля официальный курс гривны был установлен на уровне 27,11 грн / долл .