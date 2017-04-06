Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,15 грн/дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,15 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 6 квітня, встановлені на такому рівні:
27,157009 грн за долар;
28,998255 грн за євро;
0,485870 грн за російський рубль;
33,912121 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 5 квітня, з курсом валют склалася наступна ситуація: долар незначно піднявся в ціні; ціна на євро дещо підвищилась; ціна на російський рубль незначно збільшилась; ціна на фунт стерлінгів також зросла.
Як повідомляв УНН, на 5 квітня офіційний курс гривні було встановлено на рівні 27,11 грн/дол.