Официальный курс гривны установлен на уровне 27,13 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,13 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 6 августа установлены на таком уровне:
27.131725 грн за доллар;
31.318150 грн за евро;
0.427290 грн за российский рубль;
35.078573 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 6 августа курс всех валют (кроме доллара - его курс вырос), уменьшился.