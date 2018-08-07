Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,13 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,13 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 6 серпня встановлені на такому рівні:
27.131725 грн за долар;
31.318150 грн за євро;
0.427290 грн за російський рубль;
35.078573 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 6 серпня курс усіх валют (окрім долара - його курс зріс), зменшився.