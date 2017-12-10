Официальный курс гривны установлен на уровне 27,10 грн / долл

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 9 декабря установлены на таком уровне:

27,109345 грн за доллар;

31,831793 грн за евро;

0,457300 грн за российский рубль;

36,368801 грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 9 декабря, ситуация с курсом валют сложилась следующая: доллар и евро упало в цене, российский рубль подешевел, а фунт стерлингов укрепил свой курс.