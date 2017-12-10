Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,10 грн/дол
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,10 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 9 грудня встановлені на такому рівні:
27,109345 грн за долар;
31,831793 грн за євро;
0,457300 грн за російський рубль;
36,368801 грн за фунт стерлінг.
Порівняно з 9 грудня, ситуація з курсом валют склалась наступна: долар та євро впало в ціні, російський рубль здешевшав, а фунт стерлінгів зміцнив свій курс.