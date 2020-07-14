Официальный курс гривны установлен на уровне 27,09 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. На 14 июля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,09 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.088300 грн за доллар;
30.687000 грн за евро;
0.382600 грн за российский рубль;
34.125800 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 13 июля курс всех валют вырос.