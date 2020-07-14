Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,09 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.088300 грн за долар;

30.687000 грн за євро;

0.382600 грн за російський рубль;

34.125800 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 13 липня курс всіх валют зріс.