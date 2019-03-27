Официальный курс гривны установлен на уровне 26,98 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. На 27 марта 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 26,98 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 27 марта установлены на таком уровне:
26.980222 грн за доллар;
30.463369 грн за евро;
0.420460 грн за российский рубль;
35.700655 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 26 марта курс всех валют - вырос.