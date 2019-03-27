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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Официальный курс гривны установлен на уровне 26,98 грн/доллар

Киев • УНН

 • 13160 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. На 27 марта 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 26,98 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,98 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 27 марта установлены на таком уровне:

26.980222 грн за доллар;

30.463369 грн за евро;

0.420460 грн за российский рубль;

35.700655 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 26 марта курс всех валют - вырос.

Украинские Национальные Новости

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