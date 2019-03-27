Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,98 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. На 27 березня 2019 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,98 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 27 березня встановлені на такому рівні:
26.980222 грн за долар;
30.463369 грн за євро;
0.420460 грн за російський рубль;
35.700655 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 26 березня курс усіх валют — зріс.