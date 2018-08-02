Официальный курс гривны установлен на уровне 26,96 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,96 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 2 августа установлены на таком уровне:
26.962130 грн за доллар;
31.534907 грн за евро;
0.430990 грн за российский рубль;
35.416562 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 1 августа курс всех валют — вырос.