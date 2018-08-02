Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,96 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,96 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 2 серпня встановлені на такому рівні:
26.962130 грн за долар;
31.534907 грн за євро;
0.430990 грн за російський рубль;
35.416562 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 1 серпня курс усіх валют — зріс.