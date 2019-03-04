Официальный курс гривны установлен на уровне 26,86 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. На 5 марта 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 26,86 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 5 марта установлены на таком уровне:
26.862244 грн за доллар;
30.577292 грн за евро;
0.408150 грн за российский рубль;
35.568226 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 4 марта курс валют не изменился.