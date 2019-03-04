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США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 251888 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 249506 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 236843 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 252195 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 217480 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 189896 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,86 грн/долар

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. На 5 березня 2019 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,86 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 5 березня встановлені на такому рівні:

26.862244 грн за долар;

30.577292 грн за євро;

0.408150 грн за російський рубль;

35.568226 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 4 березня курс валют не змінився.

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