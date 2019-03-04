Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,86 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. На 5 березня 2019 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,86 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 5 березня встановлені на такому рівні:
26.862244 грн за долар;
30.577292 грн за євро;
0.408150 грн за російський рубль;
35.568226 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 4 березня курс валют не змінився.