Официальный курс гривны установлен на уровне 26,86 грн / долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,86 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег .
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 1 ноября установлены на таком уровне:
26,862019 грн за доллар;
31,262018 грн за евро;
0,462200 грн за российский рубль;
35,584462 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 31 октября, с курсом валют сложилась такая ситуация: доллар, евро и фунт стерлингов подорожали, а стоимость российского рубля уменьшилась.