Официальный курс гривны установлен на уровне 26,86 грн / долл.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 1 ноября установлены на таком уровне:

26,862019 грн за доллар;

31,262018 грн за евро;

0,462200 грн за российский рубль;

35,584462 грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 31 октября, с курсом валют сложилась такая ситуация: доллар, евро и фунт стерлингов подорожали, а стоимость российского рубля уменьшилась.