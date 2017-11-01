Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,86 грн/дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,86 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 1 листопада встановлені на такому рівні:
26,862019 грн за долар;
31,262018 грн за євро;
0,462200 грн за російський рубль;
35,584462 грн за фунт стерлінг.
Порівняно з 31 жовтня, з курсом валют склалася така ситуація: долар, євро та фунт стерлінг подорожчали, а вартість російського рубля зменшилась.