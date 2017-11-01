Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,86 грн/дол.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 1 листопада встановлені на такому рівні:

26,862019 грн за долар;

31,262018 грн за євро;

0,462200 грн за російський рубль;

35,584462 грн за фунт стерлінг.

Порівняно з 31 жовтня, з курсом валют склалася така ситуація: долар, євро та фунт стерлінг подорожчали, а вартість російського рубля зменшилась.