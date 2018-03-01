Официальный курс гривны установлен на уровне 26,80 грн/долл
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,80 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 1 марта установлены на таком уровне:
26,805516 грн за доллар;
32,740257 грн за евро;
0,475490 грн за российский рубль;
37,030207 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 28 февраля, курс всех валют уменьшился.