Официальный курс гривны установлен на уровне 26,79 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. На 7 июня 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,79 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 7 июня установлены на таком уровне:
26.795094 грн за доллар;
30.187353 грн за евро;
0.410750 грн за российский рубль;
34.087663 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 6 июня курс всех валют - упал.