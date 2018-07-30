Официальный курс гривны установлен на уровне 26,76 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,76 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 30 июля установлены на таком уровне:
26.761506 грн за доллар;
31.110251 грн за евро;
0.424970 грн за российский рубль;
35.024994 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 29 июля курс доллара и российского рубля — вырос, евро и фунту стерлингов — снизился.