Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,76 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,76 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 30 липня встановлені на такому рівні:
26.761506 грн за долар;
31.110251 грн за євро;
0.424970 грн за російський рубль;
35.024994 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 29 липня курс долара та російського рубля — зріс, євро та фунту стерлінгів — знизився.