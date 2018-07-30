Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,76 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 30 липня встановлені на такому рівні:

26.761506 грн за долар;

31.110251 грн за євро;

0.424970 грн за російський рубль;

35.024994 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 29 липня курс долара та російського рубля — зріс, євро та фунту стерлінгів — знизився.