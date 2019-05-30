Официальный курс гривны установлен на уровне 26,68 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 30 мая установлены на таком уровне:

26.683376 грн за доллар;

29.767974 грн за евро;

0.411090 грн за российский рубль;

33.740974 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 29 мая курс всех валют продолжил расти.