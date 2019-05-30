Официальный курс гривны установлен на уровне 26,68 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. На 30 мая 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,68 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 30 мая установлены на таком уровне:
26.683376 грн за доллар;
29.767974 грн за евро;
0.411090 грн за российский рубль;
33.740974 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 29 мая курс всех валют продолжил расти.