Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,68 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. На 30 травня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,68 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 30 травня встановлені на такому рівні:
26.683376 грн за долар;
29.767974 грн за євро;
0.411090 грн за російський рубль;
33.740974 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 29 травня курс усіх валют продовжив зростати.