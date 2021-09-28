Официальный курс гривны установлен на уровне 26,65 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. По состоянию на 28 сентября 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,65 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.655600 грн за доллар;
31.176400 грн за евро;
0.366810 грн за российский рубль;
36.500800 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 27 сентября курс всех валют вырос, кроме евро, курс которого упал.