Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,65 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.655600 грн за долар;

31.176400 грн за євро;

0.366810 грн за російський рубль;

36.500800 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 27 вересня курс усіх валют зріс, окрім євро, курс якого впав.