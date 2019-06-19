Официальный курс гривны установлен на уровне 26,39 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. На 19 июня 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,39 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 19 июня установлены на таком уровне:
26.388427 грн за доллар;
29.520733 грн за евро;
0.410070 за российский рубль;
33.019846 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 18 июня курс всех валют (кроме российского рубля, курс которого остался неизменным) — упал.