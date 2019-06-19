Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,39 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. На 19 червня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,39 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 19 червня встановлені на такому рівні:
26.388427 грн за долар;
29.520733 грн за євро;
0.410070 за російський рубль;
33.019846 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 18 червня курс усіх валют (окрім російського рубля, курс якого залишився незмінним) - впав.