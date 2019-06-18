Официальный курс гривны установлен на уровне 26,42 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. На 18 июня 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,42 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 18 июня установлены на таком уровне:
26.421945 грн за доллар;
29.764321 грн за евро;
0.410070 за российский рубль;
33.408148 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 17 июня курс всех валют (кроме евро и фунта стерлинга, курс которых упал) - увеличился.