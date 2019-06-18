Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,42 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. На 18 червня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,42 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 18 червня встановлені на такому рівні:
26.421945 грн за долар;
29.764321 грн за євро;
0.410070 за російський рубль;
33.408148 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 17 червня курс усіх валют (окрім євро та фунту стерлінга, курс яких впав) - збільшився.