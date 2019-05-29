Официальный курс гривны установлен на уровне 26,41 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. На 29 мая 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,41 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 29 мая установлены на таком уровне:
26.406167 грн за доллар;
29.553782 грн за евро;
0.409150 грн за российский рубль;
33.442094 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 28 мая курс всех валют вырос.