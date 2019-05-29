Официальный курс гривны установлен на уровне 26,41 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 29 мая установлены на таком уровне:

26.406167 грн за доллар;

29.553782 грн за евро;

0.409150 грн за российский рубль;

33.442094 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 28 мая курс всех валют вырос.