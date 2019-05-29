Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,41 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. На 29 травня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,41 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 29 травня встановлені на такому рівні:
26.406167 грн за долар;
29.553782 грн за євро;
0.409150 грн за російський рубль;
33.442094 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 28 травня курс усіх валют зріс.