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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Официальный курс гривны установлен на уровне 26,40 грн/доллар

Киев • УНН

 • 7558 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. На 13 июня 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,40 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,40 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 13 июня установлены на таком уровне:

26.401893 грн за доллар;

29.894863 грн за евро;

0.409230 грн за российский рубль;

33.663491 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 12 июня курс всех валют вырос.

Украинские Национальные Новости

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