Официальный курс гривны установлен на уровне 26,40 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. На 13 июня 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,40 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 13 июня установлены на таком уровне:
26.401893 грн за доллар;
29.894863 грн за евро;
0.409230 грн за российский рубль;
33.663491 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 12 июня курс всех валют вырос.