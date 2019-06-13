Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,40 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. На 13 червня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,40 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 13 червня встановлені на такому рівні:
26.401893 грн за долар;
29.894863 грн за євро;
0.409230 грн за російський рубль;
33.663491 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 12 червня курс усіх валют зріс.