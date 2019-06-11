Официальный курс гривны установлен на уровне 26,38 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. На 11 июня 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,38 грн / долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 11 июня установлены на таком уровне:
26.375022 грн за доллар;
29.806412 грн за евро;
0.407070 грн за российский рубль;
33.397289 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 10 июня курс всех валют снизился.