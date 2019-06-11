Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,38 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. На 11 червня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,38 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 11 червня встановлені на такому рівні:
26.375022 грн за долар;
29.806412 грн за євро;
0.407070 грн за російський рубль;
33.397289 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 10 червня курс усіх валют знизився.