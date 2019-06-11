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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,38 грн/долар

Київ • УНН

 • 9353 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. На 11 червня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,38 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 11 червня встановлені на такому рівні:

26.375022 грн за долар;

29.806412 грн за євро;

0.407070 грн за російський рубль;

33.397289 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 10 червня курс усіх валют знизився.

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