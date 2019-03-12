Официальный курс гривны установлен на уровне 26,31 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. двенадцатое марта. УНН. На 12 марта 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 26,31 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 12 марта установлены на таком уровне:
26.311955 грн за доллар;
29.585162 грн за евро;
0.398210 грн за российский рубль;
34.305615 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 11 марта курс всех валют - упал.