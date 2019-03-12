Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,31 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. На 12 березня 2019 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,31 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 12 березня встановлені на такому рівні:
26.311955 грн за долар;
29.585162 грн за євро;
0.398210 грн за російський рубль;
34.305615 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 11 березня курс усіх валют — впав.