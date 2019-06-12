Официальный курс гривны установлен на уровне 26,30 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 12 июня установлены на таком уровне:

26.298950 грн за доллар;

29.770411 грн за евро;

0.407640 грн за российский рубль;

33.417984 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 11 июня курс всех валют снизился, кроме рубля и фунта, который вырос.