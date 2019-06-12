Официальный курс гривны установлен на уровне 26,30 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. На 12 июня 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,30 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 12 июня установлены на таком уровне:
26.298950 грн за доллар;
29.770411 грн за евро;
0.407640 грн за российский рубль;
33.417984 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 11 июня курс всех валют снизился, кроме рубля и фунта, который вырос.