Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,30 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. На 12 червня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,30 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 12 червня встановлені на такому рівні:
26.298950 грн за долар;
29.770411 грн за євро;
0.407640 грн за російський рубль;
33.417984 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 11 червня курс усіх валют знизився, крім рубля і фунту, який зріс.