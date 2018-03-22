Официальный курс гривны установлен на уровне 26,28 грн/долл
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,30 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 22 марта установлены на таком уровне:
26,280974 грн за доллар;
32,288805 грн за евро;
0,457100 грн за российский рубль;
36,942444 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 21 марта, курс всех валют, кроме доллара, вырос.