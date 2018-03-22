Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,28 грн/дол
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,30 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 22 березня встановлені на такому рівні:
26,280974 грн за долар;
32,288805 грн за євро;
0,457100 грн за російський рубль;
36,942444 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 21 березня, курс усіх валют, окрім долара, зріс.