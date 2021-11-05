Официальный курс гривны установлен на уровне 26,19 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. По состоянию на 5 ноября 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,19 грн / долл., Передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.190 грн за доллар;
30.284 грн за евро;
0.367 грн за российский рубль;
35.460 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 4 ноября курс российского рубля повысился, других валют - упал.